وصول 19 طن فول صويا إلى ميناء الإسكندرية

وصلت إلى ميناء الإسكندرية السفينة “ماركينا” قادمة من ماليزا وتحمل شحنة فول صويا تزن 19 ألف طن .

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، فى تصريح اليوم الأحد، إنه “تم تفريغ حمولة الباخرة في صوامع الغلال بعد إنهاء الإجراءات الجمركية وفحصها والكشف عليها، والتأكد من خلوها من الحشرات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي و تفريغها في صوامع الغلال لتبخيرها لارسالها للمحافظات الأخرى”.

و أكد الغندور وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، زيادة وارتفاع حركة تداول وخروج ودخول الحاويات والشاحنات, وعمليات مغادرة السفن والبواخر ووصولها ورسوها علي الأرصفة تسير بشكل طبيعي، مع ارتقاء مستوى الأداء ونظم العمل بجميع الإدارات .