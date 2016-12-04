3 عادات تمثل خطورة على كليتيك.. حاول الإقلال منها

نهى طارق

تحتوى الكلى على خلايا تعمل كمرشحات صغيرة لإزالة السموم من الدم المتدفق فى الشعيرات الدموية لإفرازها فى البول، وذلك وفقاً لمعاهد الصحة القومية، حيث تعمل الكلى على تصفية أكثر من 200 لتر من الدم يومياً كما أنها تصفى لترين من النفايات. كما أن الكلى تساعد على الحفاظ على المواد الغذائية الأساسية داخل مجرى الدم، وبالتالى فإنها تحافظ على الكليتين. وهناك بعض العادات التى نقوم بشكل يومى تدمر الكليتين، والتى رصد بعضها موقع Top 10 Remedies:

1- الإكثار من تناول اللحوم الحمراء

الوجبات الغذائية التى تحتوى على نسبة عالية من البروتين الحيوانى مثل اللحوم الحمراء من أسوأ الأمور التى تضر الكليتين، فإن زيادة البروتين يضع عبئا ثقيلا على الكلى، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة للقضاء على السموم.

2- الكافيين

الكافيين الموجود فى القهوة وكذلك الشاى والمشروبات الغازية وغيرها من الأطعمة أيضا يمكن أن تمثل ضغطا على الكليتين، وذلك لكونه منبها ويتسبب فى تسارع تدفق الدم وزيادة ضغط الدم والضغط على الكلى. ونشرت دراسة عام 2002 تقول إن استهلاك الكافيين على المدى الطويل يؤدى إلى تفاقم مشاكل الفشل الكلوى المزمن، كما أن تناول الكافيين خاصة على معدة فارغة يتسبب فى تشكيل حصوات الكلى.

3- المحليات الاصطناعية

تؤكد الدراسات أن المحليات الصناعية لها تأثير سلبى على وظائف الكلى.