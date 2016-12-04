ايطاليا: بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية

قالت وكالة رويترز، إنه بدأ منذ قليل التصويت فى استفتاء إيطاليا على التعديلات الدستورية اليوم الأحد، كما كان مقرر له إذ وعد رئيس الوزراء ماتيو رينزى بالاستقالة فى حال التصويت بـ”لا”.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحا ومن المتوقع أن تغلق الساعة الحادية عشر مساءا.

وأشارت الوكالة إلى أن 51 مليون من الإيطاليين يحق لهم التصويت ويتوقع الإعلان عن النتائج فى الساعات الأولى من صباح غد الاثنين.

وتهدف التعديلات الدستورية إلى تقليل دور مجلس الشيوخ واستعادة الصلاحيات من السلطات الاقليمية، فى تدابير تقول الحكومة أنها سوف تجلب الاستقرار السياسى إلى إيطاليا.

وتظهر استطلاعات الرأى على مدى الشهرين الماضيين أن “رينزى” الذى دعا لهذه التعديلات سوف يخسر.