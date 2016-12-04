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وزير التموين: الاحتياطي الإستراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر

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وزير التموين: الاحتياطي الإستراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر وزير التموين: الاحتياطي الإستراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر

وزير والتجارة الداخلية – أرشيفية

قال محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المخزون الإستراتيجي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر،

وأضاف ، أن احتياطي القمح ارتفع بعد وصول 250 ألف طن من خلال 4 شحنات إلى موانئ الإسكندرية ودمياط والدخيلة وسفاجا، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتستهلك – أكبر مستوردي الأقماح في العالم – سنوياً نحو 15 مليون طن من القمح، وفقاً لبيانات حكومية.

وبلغت كميات القمح الموردة من المزارعين نحو 5 ملايين طن خلال موسم 2016، ونحو 5.3 مليون طن خلال موسم 2015، مقابل نحو 3.7 مليون طن خلال 2014. بحسب بيانات وزارة التموين، إلا أن تحقيقات النيابة وتقارير مجلس النواب المصري أظهرت تلاعباً في الكميات الموردة.

كان وزير التموين والتجارة الداخلية قال في كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، في نوفمبر الماضي، إن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لفترة تتراوح بين 5 إلى 6 أشهر.

وأضاف محمد علي مصيلحي، أن البنك المركزي وفر 1.8 مليار دولار لتوفير مخزون من السلع الأساسية، ونفذت الوزارة وجهاز الخدمة الوطنية خطة في هذا الشأن.

وأوضح الوزير أن رفعت توريد المحاصيل الأساسية للموسم الحالي، حيث تم رفع سعر أردب القمح من 420 جنيهاً إلى 450 جنيهاً، وسعر طن الأرز الشعير من 2300 إلى 3000 جنيه.

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