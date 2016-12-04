حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الأحد 4/12/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى ..فرصة مهنية غير متوقعة فى الطريق إليك

يعد برج الجوزاء من الأبراج التى تتسم بالازدواجية فى الشخصية، والتسلط فى الكثير من الأوقات ورغم ذلك فما بقلبه على لسانه، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لأبناء برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى :

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

الجوزاء على الصعيد الصحى :

توقعات علماء الأبراج لك بالفترة القادمة :

اليوم سيتم فتح فرصة مهنية غير متوقعة بالنسبة لك، ولكن يجب ألا تتردد فى استغلالها دفعة واحدة، فأى تأخير يمكن أن يجعلك تخسر فرصتك المربحة، فقد تلتقى بشخص من ماضيك الذى سيجلب لك هذا العرض أو قد يتم تقديمه من قبل شخص غريب تماماً، فهذا واحد من تلك الأوقات المهمة لاتخاذ القرار.قد تفعل أشياء من شأنها أن تزيد ثقتك فى علاقتك مع شريك الحياة فى الفترة الحالية، وهذا يعزز من العودة لصالح علاقتكما وقضاء وقتاً سعيداً معاً، فقد تحظى بأوقات سعيدة مع من تحب، فتستطيع تناول الطعام معاً فى الخارج، كما أن إدخال شريك حياتك لعائلتك يستغرق وقتاً طويلاً، فتذكر أن عليك السير بخطوات ثابتة للفوز فى تلك المهمة.اليوم قد تستشير شخص ما قد يكون قرب لك أو غريب عنك تماماَ، للحصول على المشورة ذات الصلة بصحتك للحصول على صحة جيدة، ولذا سوف تستفيد بشكل ملحوظ إذا كنت ملتفت إلى هذه النصيحة، كما أن اليوم هو مثالى للاسترخاء والتخلص من التوتر المتراكم، ويجب أن تأخذ هذا الوقت لممارسة بعض التأملات التى تشتد الحاجة إليها لتحديث عقلك.كان لديك شعور لا يهدأ فلم تكن تشعر بالسعادة خلال الأيام القليلة الماضية، ولكنك اليوم على أتم الاستعداد لاتخاذ خطوات أكثر جدية للعمل على حل المشكلة فأنت تحتاج إلى معرفة وفهم من أين تكمن المشكلة، واليوم أنسب يوم للقيام بهذه العملية، كما أن اليوم أيضاً مناسب للتخطيط لبعض المشاريع التى تم تجاهلها لفترة طويلة جداَ.