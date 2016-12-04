أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج القوس حظك اليوم الأحد 4/12/2016..تقترب من الدخول فى علاقة عاطفية جديدة

Google+ Print
برج القوس حظك اليوم الأحد 4/12/2016..تقترب من الدخول فى علاقة عاطفية جديدة برج القوس حظك اليوم الأحد 4/12/2016..تقترب من الدخول فى علاقة عاطفية جديدة

>

قلباً هادئاً وعاطفة ملتهبة وميول للسفر والتواجد مع الأصدقاء، يكرهون التعالى ويترددون كثيراً قبل اتخاذ قراراتهم، هذه هى أبرز صفات برج القوس الذى نقدم له على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج القوس على الصعيد المهنى..

تواجه صعوبة فى تحقيق أهدافك اليوم، اذهب إلى الأماكن التى لم تكتشفها من قابل، واختر لنفسك طريقك الخاص الذى لا يشاركك فيه أحد حتى لا تشوش تخطيطك.

لبرج القوس على الصعيد العاطفى ..

أنت بصدد الدخول فى علاقة عاطفية جديدة، عليك أن تتعلم من أخطائك السابقة ولا تدع العلاقة هذه المرة تفسدها طريقتك الخاطئة فى التعامل مع الحبيب.

على الصعيد الصحى..

تدخل اليوم فى صدام مع أمراضك المزمنة التى تعانى منها، إن كنت ممن يعانون من مرض السكر فعليك تجنب الانفعال، و تناول الوجبات الدسمة والسكريات الكثيرة حتى يمر هذا اليوم بسلام.


>

توقعات علماء الفلك لمولود القوس..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يفيق من مرحلة المغامرة التى عاشها فى الفترة الماضية، وعلى مولود القوس أن يختار لنفسه الطريق الصحيح والتخطيط الجيد لأهدافه المستقبلية دون الحاجة إلى المجازفات غير المحسوبة.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى