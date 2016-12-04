برج القوس حظك اليوم الأحد 4/12/2016..تقترب من الدخول فى علاقة عاطفية جديدة

قلباً هادئاً وعاطفة ملتهبة وميول للسفر والتواجد مع الأصدقاء، يكرهون التعالى ويترددون كثيراً قبل اتخاذ قراراتهم، هذه هى أبرز صفات برج القوس الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج القوس على الصعيد المهنى..

لبرج القوس على الصعيد العاطفى ..

على الصعيد الصحى..

تواجه صعوبة فى تحقيق أهدافك اليوم، اذهب إلى الأماكن التى لم تكتشفها من قابل، واختر لنفسك طريقك الخاص الذى لا يشاركك فيه أحد حتى لا تشوش تخطيطك.أنت بصدد الدخول فى علاقة عاطفية جديدة، عليك أن تتعلم من أخطائك السابقة ولا تدع العلاقة هذه المرة تفسدها طريقتك الخاطئة فى التعامل مع الحبيب.تدخل اليوم فى صدام مع أمراضك المزمنة التى تعانى منها، إن كنت ممن يعانون من مرض السكر فعليك تجنب الانفعال، و تناول الوجبات الدسمة والسكريات الكثيرة حتى يمر هذا اليوم بسلام.



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توقعات علماء الفلك لمولود القوس..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يفيق من مرحلة المغامرة التى عاشها فى الفترة الماضية، وعلى مولود القوس أن يختار لنفسه الطريق الصحيح والتخطيط الجيد لأهدافه المستقبلية دون الحاجة إلى المجازفات غير المحسوبة.