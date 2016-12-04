ضبط 705 أطنان سكر مخبأة داخل 3 مخازن قبل بيعها بالسوق السوداء بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة من ضبط 3 مخازن بداخلها 705 أطنان سكر بنطاق العاصمة وضبط محتكرى السلع الاستراتيجة وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام بعض الشركات تعبئة المواد الغذائية بمحافظة القاهرة، باستلام كميات كبيرة من السكر الحر وطرحة فى البيع بالسواق السوداء مستغلين ارتفاع أسعاره فى الأونة الأخيرة محققين أرباح غير مشروعة.

وقام ضباط الإدارة بحملة أمنية بمداهمة الشركات المتحرى عنهم وأسفرت الجهود عن ضبط 3 متهمين بإجمالى 705 أطنان سكر حر.