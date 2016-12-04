القبض على صاحب محل بقالة تموينى لاستيلاءه على 3 طن سكر فى الهرم

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالجيزة من القبض على صاحب محل بقالة تموينى لاستيلاءه على 3.5 طن سكر و1630 عبوة زيت تموينى فى الهرم.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين مفادها قيام صاحب محل بقالة تموينى بمزاولة نشاطة للاستيلاء على أموال الدعم الذى كلفته الدولة للمواطنين بحيازة وتخزين كميات كبيرة من السلع التموينية بعدم صرفه للمواطنين وحجبة عن التداول بالأسواق متخدا فى ذلك محل بنطاق دائرة قسم شرطة الهرم للاتجار فى السلع .

وعقب تقنين الاجرءات انتقل ضباط الإدارة وتمكنوا من ضبطه و3.5 طن سكر تموينى، و1630عبوة زيت تموينى والتى ربط على بطاقات المواطنين، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة.