أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على صاحب محل بقالة تموينى لاستيلاءه على 3 طن سكر فى الهرم

Google+ Print
القبض على صاحب محل بقالة تموينى لاستيلاءه على 3 طن سكر فى الهرم القبض على صاحب محل بقالة تموينى لاستيلاءه على 3 طن سكر فى الهرم

>كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت مباحث والتجارة الداخلية بالجيزة من القبض على صاحب محل بقالة تموينى لاستيلاءه على 3.5 طن سكر و1630 عبوة زيت تموينى فى الهرم.

 

كانت معلومات وردت لشرطة التموين مفادها قيام صاحب محل بقالة تموينى بمزاولة نشاطة للاستيلاء على أموال الدعم الذى كلفته الدولة للمواطنين بحيازة وتخزين كميات كبيرة من السلع التموينية بعدم صرفه للمواطنين وحجبة عن التداول بالأسواق متخدا فى ذلك محل بنطاق دائرة قسم شرطة الهرم للاتجار فى السلع .

 

وعقب تقنين الاجرءات انتقل ضباط الإدارة وتمكنوا من ضبطه و3.5 طن سكر تموينى، و1630عبوة زيت تموينى والتى ربط على بطاقات المواطنين، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء