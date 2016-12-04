ضبط صاحب مصنع يستخدم مواد مجهولة لإنتاج حلوى المولد النبوى بعين شمس

كتب ـ عبد الرحمن سيد

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من القبض على صاحب مصنع لإنتاجه حلوى المولد من خامات مجهولة ورواكد الأعوام السابقة فى عين شمس وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين مفادها قيام مالك مصنع لإنتاج الحلوى بمنطقة عين شمس، بإنتاج وتصنيع حلوى المولد النبوى الشريف مستخدما خامات خالية من أى مستندات، تمهيدا لعرضها للتداول بالأسواق، مدخلا الغش على جمهور المستهلكين.

وعقب تقنين الإجراءات انتقل ضباط الإدارة وأمكن ضبط مالك المصنع و3660 قطعة "حلوى المولد" و656 كيلو مستلزمات إنتاج.