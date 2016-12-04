أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

باتريوت تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على مدينة مأرب باليمن

Google+ Print
باتريوت تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على مدينة مأرب باليمن باتريوت تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على مدينة مأرب باليمن

>صنعاء(أ ش أ)

اعترضت منظومة الدفاع الجوى الصاروخية التابعة لقوات التحالف العربى فى مأرب باترويت صاروخا باليستيا أطلقته مليشيات الحوثيين وحليفهم صالح فجر اليوم باتجاه مدينة مأرب شرقى اليمن، وقد تم تدمير الصاروخ فى سماء المدينة دون وقوع خسائر.

ومن ناحية أخرى ذكر / موقع المصدر أون لاين / الإخبارى أن طائرات التحالف العربى قصفت بعد حوالى الساعة من اعتراض الصاروخ مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة صنعاء تركزت على الناحية الجنوبية منها حيث سمع دوى انفجارات قوية واستمرت الطائرات فى تحليقها لفترة طويلة.

يذكر أن هذه هى المرة الأولى التى تقصف فيها الطائرات مواقع فى صنعاء منذ منتصف شهر نوفمبر الماضى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365