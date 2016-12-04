باتريوت تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على مدينة مأرب باليمن

صنعاء(أ ش أ)

اعترضت منظومة الدفاع الجوى الصاروخية التابعة لقوات التحالف العربى فى مأرب باترويت صاروخا باليستيا أطلقته مليشيات الحوثيين وحليفهم صالح فجر اليوم باتجاه مدينة مأرب شرقى اليمن، وقد تم تدمير الصاروخ فى سماء المدينة دون وقوع خسائر.

ومن ناحية أخرى ذكر / موقع المصدر أون لاين / الإخبارى أن طائرات التحالف العربى قصفت بعد حوالى الساعة من اعتراض الصاروخ مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة صنعاء تركزت على الناحية الجنوبية منها حيث سمع دوى انفجارات قوية واستمرت الطائرات فى تحليقها لفترة طويلة.

يذكر أن هذه هى المرة الأولى التى تقصف فيها الطائرات مواقع فى صنعاء منذ منتصف شهر نوفمبر الماضى.