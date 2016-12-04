إبراهيم نور الدين يدير اللقاء الـ16 للأهلى والسادسة للمقاصة

>كتب- عادل عقل
أسندت لجنة الحكام برئاسة رضا البلتاجى، إلى الدولى إبراهيم نور الدين إدارة لقاء المقاصة والأهلى المقرر إقامتها اليوم الأحد فى إطار منافسات الجولة الـ13 من عمر الدورى الممتاز.
ويعاون نور الدين فى إدارة اللقاء الثنائى سمير جمال وهانى عبد الفتاح مساعدان ورمضان محمود حكماً رابعاً، كما اختارت اللجنة حكام المباريات التى تقام فى إطار نفس الجولة وجاءت الاختيارات كالتالى:
الشرقية × الإنتاج الحربىطارق سامى حكما للساحة ورمضان هنداوى وعلاء عبد الباسط مساعدين وحسين إسماعيل حكماً رابعا
إنبى × بتروجتمحمد سلامة ميدو حكما للساحة وهانى مطر وأحمد عطية مساعدين ومجدى متولى حكماً رابعاً.
المصرى × أسوان:أحمد الغندور حكما للساحة وإسلام أبوالعز وخالد زكى مساعدان وعلى طلبة حكماً رابعاً.
مباراة الأهلى والمقاصةيدرها الدولى إبراهيم نور الدين صاحب الـ38 عاما والحاصل على الشارة الدولية 2014 وأحد حكام النخبة الأفريقية "A"
نور الدين يظهر فى اللقاء السابع له فى الموسم الحالى والـ69 بالدورى خلال مشواره التحكيمى وتعد مباراة اليوم الـ16 للأهلى وكان آخر لقاء أداره للفريق الأحمر أمام الاتحاد السكندرى بالجولة السابعة وانتهى بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.
بينما يدير المباراة الـ6 للمقاصة وكانت آخر المواجهات التى أدارها للفريق الفيومى أمام المصرى البورسعيدى بالجولة الرابعة وانتهت بفوز المقاصة بهدف دون رد.
نور الدين أشهر خلال اللقاءات الـ69 السابقة 209 بطاقات صفراء و17 حالة طرد واحتسب 36 ركلة جزاء انضم نور الدين فى الفترة الأخيرة إلى صفوة الحكام أصحاب المهام الصعبة بالدورى.
الأهلى لم يخسر مع نور الدين سوى مباراة واحدة أمام سموحة الموسم الماضى ونفس الأمر بالنسبة للمقاصة الذى لم يخسر معه سوى مباراة واحدة أمام سموحة أيضا بثلاثية نظيفة موسم 2013.
مباراة المصرى وأسوانتعد السادسة التى يديرها حكم الدرجة الأولى أحمد الغندور الموسم الحالى والـ34 له بالدورى خلال مشواره التحكيمى .
لقاء اليوم هو الثالث الذى يديره الغندور للفريقين بالدورى وكان قد أدار ومواجهتها معا الموسم الماضى فى ديسمبر 2015 وانتهت بفوز المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
الغندور أحد الحكام المرشحين للقائمة الدولية 2017 وظهر خلال الموسم المنقضى بشكل جيد.
ديربى البترول بين بتروجت وإنبىيقوده محمد سلامة (ميدو) الذى يظهر فى اللقاءالـ3 له الموسم الحالى والتاسع بالدورى خلا ل مشواره التحكيمى.
تعد مباراة اليوم الثانية التى يديرها ميدو لفريق إنبى بعدما أدار لقاءه أمام الشرقية بالجولة الماضية وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما وشهدت جدلا تحكيما كبيرا بعد الأخطاء التى ارتكبها ميدو خلال المباراة وتم استبعاده ليعود للظهور مرة فى الجولة التاسعة فى لقاء المقاصة والداخلية.
بينما يقود ميدو اللقاء الثالث لفريق بتروجت وكانت آخر المباريات التى أدارها للفريق البترولى أمام الاتحاد السكندرى الدور الثانى الموسم الماضى وانتهت بهزيمة سيد البلد بنتيجة 3/1 .
مباراة الشرقية والإنتاج الحربىيقودها حكم الدرجة الأولى طارق سامى الذى غاب طويلا عن مباريات الدورى الموسم الماضى بعد أن أدار مباراتين فقط بينما يعد لقاء اليوم الثانى له الموسم الحالى والـ17 بالدورى.
يظهر سامى فى المباراة الأولى للشرقية والثانية للإنتاج وكانت آخر مباراة أدارها للفريق العسكرى أمام الداخلية الموسم الماضى وانتهت بفوز الفريق الشريطى بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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