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كهربا يؤجل العودة للزمالك بعد إنهاء أزمة "دولارات" السعودية

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كهربا يؤجل العودة للزمالك بعد إنهاء أزمة "دولارات" السعودية كهربا يؤجل العودة للزمالك بعد إنهاء أزمة "دولارات" السعودية

>كتب أحمد توفيق – عمرو جاب الله

ابتعد محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك المُعار لاتحاد جدة السعودى، عن دائرة العودة إلى فريقه بعدما كانت لدية نية فى بحث العودة أو الإعارة لفريق آخر فى شهر يناير المقبل، بعد المفاوضات التى أجراها النادى السعودى معه ووعده أنه سيتم حل أزمته المادية بحصوله على كل رواتبه الشهرية المتأخرة للبقاء ضمن صفوف العميد لحين انتهاء الإعارة بنهاية الموسم.

 

وكشف كهربا لإدارة النادى السعودى، عن أنه لا يمانع بالبقاء بين صفوف العميد لارتباطه بجماهير الفريق وإدارة النادى إلا أن أزمته تكمن فى انتظاره أكثر من مرة للحصول على رواتبه دون جدوى وأنه يضع أولوية فى الوقت الحالى للبقاء فى الدورى السعودى قبل تحديد وجهته المقبلة بعد انتهاء فترة الإعارة.

 


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