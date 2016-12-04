طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 14

كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأحد، أن يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.

-وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 14 22

الإسكندرية 11 21

مطروح 12 19

بورسعيد 13 20

دمياط 13 20

بلطيم 13 20

الإسماعيلية 11 22

السويس 11 23

العريش 10 21

نخل 03 17

طابا 09 20

الطور 12 21

مرسى علم 15 26

الغردقة 16 25

شرم الشيخ 16 25

رفح 09 20

كاترين 03 18

سيوة 08 20

المنيا 07 21

الفيوم 07 21

رأس سدر 11 22

أبوسمبل 10 26

وسط الدلتا 14 22

أسيوط 07 23

سوهاج 08 23

الأقصر 09 24

أسوان 10 26

شلاتين 15 27

حلايب 16 25

الوادى الجديد 10 23

قنا 10 23

نويبع 16 24

السلوم 11 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 35

المدينة 18 32

الرياض 15 22

المنامة 22 24

أبوظبى 22 30

الدوحة 22 29

الكويت 12 20

دمشق 02 16

بيروت 15 22

عمان 06 16

القدس 08 15

غزة 12 21

بغداد 07 19

مسقط 21 30

صنعاء 08 22

الخرطوم 23 36

طرابلس 08 21

تونس 09 20

الجزائر 11 22

الرباط 14 19

نواكشوط 22 33

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -03 06

اسطنبول 04 09

اسلام اباد 09 24

نيودلهى 10 26

جاكرتا 24 30

بكين صفر 10

كوالامبور 24 32

طوكيو 08 16

أثينا 11 14

روما 07 16

باريس -03 07

مدريد 09 13

برلين -3 03

لندن 01 07

مونتريال -05 -02

موسكو -09 -06

نيويورك 03 08

واشنطن 03 10