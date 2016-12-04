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ضبط عاطل بحوزته 1500 قرص ترامادول بدمياط

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ضبط عاطل بحوزته 1500 قرص ترامادول بدمياط ضبط عاطل بحوزته 1500 قرص ترامادول بدمياط

>دمياط ــ معتز الشربينى

تمكن ضباط مباحث مخدرات دمياط من ضبط عاطل بحوزته 1500 قرص ترامادول مخدر.

 

كانت معلومات وردت للنقيب أحمد مجاهد وكيل قسم مكافحة جرائم المخدرات، مفادها قيام "شعبان.ع.ع" 47 سنة عاطل ومقيم الشعراء دائرة مركز دمياط والسابق اتهامه فى قضايا مخدرات بالاتجار فى المواد المخدرة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة، وضبط المذكور أثناء تواجده بمنطقة الجربى دائرة قسم شرطة رأس البر وبحوزته 1500 قرص لعقار الترامادول المخدر، ومبلغ مالى 285 جنيه مصرى وهاتف محمول.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5595 جنايات قسم شرطة رأس البر لسنة 2016 م، وجار العرض على النيابة.

 


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