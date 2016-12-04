الجمارك وراء تأخر وصول أطقم الإسماعيلى الجديدة من إيطاليا

كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

يترقب مسئولو الإسماعيلى وصول الأطقم الجديدة لفريق الكرة من أجل تغيير ملابس الفرق الكروى طبقًا لما هو متفق عليه مع الشركة الإيطالية المسئولة عن توريد ملابس الفريق الكروى وفرق قطاع الناشئين بقلعة الدراويش خلال الموسم الجارى، لاسيما أن الفريق الأصفر لا يزال يظهر بالملابس القديمة حتى الآن.

وتسببت الإجراءات الجمركية فى تأخر وصول شحنة الملابس الخاصة بالإسماعيلى من مقر الشركة فى إيطاليا، حيث يتواصل مسئولو الدراويش مع مسئولى شركة الملابس من أجل سرعة إجراءات خروج الملابس من إيطاليا ووصلها إلى مصر حتى يتسنى للدراويش الظهور بالملابس الجديدة.