أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احذر.. اللون أحد عوامل الإصابة بسرطان العين

Google+ Print
احذر.. اللون أحد عوامل الإصابة بسرطان العين احذر.. اللون أحد عوامل الإصابة بسرطان العين

>كتبت نهى طارق

هناك أنواع مختلفة من ورم العين فهذا النوع من السرطان نادر جدا فى فيعانى من هذا النوع 530 حالة فقط كل عام على مستوى العالم، وذلك وفقاً لما نشره موقع Positive Med

هناك بعض العوامل التى تزيد من مخاطر الإصابة بسرطان العين منها:

1-  سرطان الجلد

من أهم العوامل التى ترفع خطر الإصابة بسرطان العين أن يكون الشخص مصاباً بسرطان الجلد.

2-  العمر والجنس

معظم المصابين بمرض سرطان الجلد المنتشر فى العين هم فوق سن الـ50، وتؤكد الدراسات أن هذا النوع أكثر شيوعاً عند الرجال أكثر من النساء..

3-  لون العين

تؤكد الدراسات أن أصحاب العيون الزرقاء والرمادية والخضراء، هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان العين مقارنة بذوى أصحاب العيون البنية.

4-  الشامات

ظهور الشامة على الجلد أيضاً من العوامل التى ترفع فرص الإصابة بسرطان العين كما أنه يرفع أيضاً فرص الإصابة بسرطان الجلد.

5-  الإفراط فى التعرض لضوء الشمس

نعلم أن الإفراط فى التعرض لأشعة الشمس أحد العوامل الخطر التى تعزز فرص الإصابة بسرطان الجلد، ولكن الابحاث أظهرت أيضاً أن هناك علاقة بين التعرض للشمس بكثرة والإصابة بسرطان العين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365