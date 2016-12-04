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قيادة الجيش السورى تدعو سكان أحياء شمال شرقى حلب بالعودة إلى منازلهم

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قيادة الجيش السورى تدعو سكان أحياء شمال شرقى حلب بالعودة إلى منازلهم قيادة الجيش السورى تدعو سكان أحياء شمال شرقى حلب بالعودة إلى منازلهم

> دمشق أ ش أ

دعت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، سكان أحياء شمال شرقى حلب بالعودة إلى منازلهم بعد أن أعاد الجيش السيطرة عليها وتأمينها.

وذكر بيان القيادة العامة للجيش السورى، السبت طبقا لقناة "روسيا اليوم"، "ندعو الأخوة المواطنين سكان الأحياء الشمالية الشرقية لمدينة حلب للعودة إلى منازلهم بعد أن أعاد الجيش العربى السورى الأمن والاستقرار إلى تلك الأحياء وباشرت مؤسسات الدولة بإعادة تأهيلها.

 

وعاد خلال اليومين الماضيين مئات العائلات إلى منازلها فى مساكن هنانو بعد أن أعاد الجيش السيطرة عيها بالتوازى مع استمرار الجهات المعنية تأهيل المرافق والخدمات فيها.

 

وأكد محافظ حلب حسين دياب، أن جميع المؤسسات الخدمية تعمل على مدار الساعة لإعادة ترميم وإصلاح ما خربته التنظيمات المسلحة فى المدينة، لافتا إلى ضرورة الاستنفار الكامل لتقديم جميع الخدمات إلى الأحياء التى أعاد إليها الجيش والقوات المسلحة الأمن والاستقرار لتسهيل عودة الأهالي.

 


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