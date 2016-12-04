أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

سعر الذهب اليوم الأحد 4/12/2016 في مصر بالمصنعية

Google+ Print
سعر الذهب اليوم الأحد 4/12/2016 في مصر بالمصنعية سعر الذهب اليوم الأحد 4/12/2016 في مصر بالمصنعية

اليوم في ، حيث استقرت المعدن النفيس في محلات الصاغة مع بداية التعاملات، وسادت حالة من الركود الشديد أسواق تداول الذهب، حيث ارتفع سعر الذهب إلى أكثر من الضعف للجرام الواحد خلال أقل من 6 أشهر فقط، وجاء قرار بتعويم الجنيه وخفض قيمته ليزيد من صعوبة الأمر، ويضيف مزيد من الارتفاع إلى الأسعار، ومع متابعة لآخر أسعار الذهب قي محلات الصاغة وأسواق تداول الذهب اليوم الذي يتأثر بسعر أوقية الذهب العالمي وكذلك سعر العملة الخضراء في البنوك والسوق السوداء.

ويعاني الشباب المصري في الفترة الحالية من صعوبة اتمام الزواج، بسبب الأسعار المبالغ فيها للمعدن النفيس، ونادت بعض الأسر المصرية بضرورة الاستغناء عن الشبكة لتيسير الزواج على الشباب المصري الذي يجد قوت يومه بصعوبة، خاصة مع تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية والسلع والخدمات اللازمة للزواج.


سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 4/12/2016

واصلت أسعار الذهب في مصر تغيراتها في سوق الذهب ومحلات الصاغة، وهدأت حركة البيع والشراء هذه الأيام بسبب الارتفاع المستمر في الدولار، ويأمل المواطنون بعودة النشاط في محلات الصاغة مرة أخرى، وتوجد حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر بسبب ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار.

        سعر الذهب عيار 18: 496 جنيه.
        سعر الذهب عيار 21: 580 جنيه.
        سعر الذهب عيار 24: 663 جنيه.
        سعر الجنيه الذهب: 4640 جنيه.
        سعر أوقية الذهب: 1171 دولار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم

«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم