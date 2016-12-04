عضو بـ"اقتصادية البرلمان": الحكومة ليس لديها آلية لتحويل الدعم من عينى لنقدى

كتب – مايكل فارس

قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية، ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه لا توجد حتى الآن آلية لدى الدولة لتحويل الدعم من عينى إلى نقدى، وما زلنا نبحث فى الائتلاف والبرلمان الطرق التى يمكن أن تحقق ذلك، لأنها خطوة هامة لإيقاف نزيف الفساد الذى تعانيه مصر.

وأضاف غلاب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، خطوة تحويل الدعم من العينى إلى النقدى يجب أن تتم عقب تنقية بطاقات التموين، لتحديد من هم المستحقين للدعم بالأساس، خاصة أن الدعم يصل لغير مستحقيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى حاليًا لتنقية تلك البطاقات.

يذكر أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ستعقد الثلاثاء المقبل، اجتماعًا برئاسة النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة، لمناقشة السؤال المقدم من النائب أشرف شوقى عن خطة الحكومة فى التحول من الدعم العينى للنقدى، والإجراءات المتبعة لحماية محدودى الدخل ومعدومى الدخل، والتعرف على آليات الحكومة لتطبيق هذه المنظومة، وأسس ومعايير اختيار المواطنين مستحقى الدعم.