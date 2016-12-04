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5 معلومات عن مباراة الأهلى والمقاصة اليوم الأحد 4 / 12 / 2016

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5 معلومات عن مباراة الأهلى والمقاصة اليوم الأحد 4 / 12 / 2016 5 معلومات عن مباراة الأهلى والمقاصة اليوم الأحد 4 / 12 / 2016

>كتب فتحى الشافعى

يخوض الأهلى اليوم الأحد مباراة صعبة عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على فريق المقاصة باستاد السلام فى الجولة الـ13 للدورى العام، ويعرض "اليوم السابع" 5 معلومات عن هذه المباراة فى السطور التالية:

 

1-

موعد المباراة والقنوات الناقلة

 

تنطلق المباراة فى الثامنة مساءً باستاد السلام وتنقلها قناتى on  sport  وnile sport مع وجود استوديوهات تحليلية قبل وبعد المباراة.

 

2-

ترتيب الأهلى والمقاصة فى الدورى

 

تُعد مباراة الليلة بمثابة "موقعة القمة" لأنها تجمع الأهلى مُتصدّر المسابقة برصيد 32 نقطة مع المقاصة صاحب المركز الثانى برصيد 28 نقطة وأن كان للأخير مباراة مؤجلة ويتبادل الفريقين قمة الدورى منذ عدة أسابيع على طريقة لعبة "الكراسى الموسيقية".

 

3-

استمرار غياب السولية وغالى عن الأهلى وعودة إكرامي

 

يستمر الأهلى فى فقدان أكثر من لاعب عن مباراة الليلة للإصابة أمثال حسام غالى وعمرو السولية ورامى ربيعة فيما يعود شريف إكرامى الذى غاب عن لقاء الشرقية الأخير للإصابة.

 

4-

الأهلى بلا خسائر والمقاصة يسقط مرة واحدة

 

طوال 12 مباراة خاضها الأهلى هذا الموسم لم يخسر أية مباراة وإن كان قد تعادل فى مباراتين فقط، فيما خسر المقاصة مباراة واحدة أمام سموحة بهدف نظيف ولم يتعادل سوى مرة واحدة وإن كان المقاصة له مباراة مؤجلة.

 

5-

هجوم ودفاع الأهلى والمقاصة

 

سجل لاعبو الأهلى 23 هدفًا هذا الموسم ويبقى الأحمر أقوى فرق الدورى هجومًا واستقبلت شباكه 3 أهداف، فيما سجل المقاصة 22 هدفًا واستقبلت شباكه ثمانية أهداف وله مباراة مؤجلة.

 


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