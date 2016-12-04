اليوم.. الشرقية يحاول نسيان ثلاثية الأهلى أمام الإنتاج الحربى بالدورى

كتبت لبنى عبد الله

تستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى العام ففى الثالثة إلا ربع عصرًا يستضيف فريق الشرقية نظيره الإنتاج الحربى فى مواجهة يسعى فيها الفريق الشرقاوى لتعويض خسارته فى الجولة الماضية أمام الأهلى بثلاثية دون رد، فيما يسعى الفريق العسكرى لمواصلة قطار انتصاراته الذى دهس النصر للتعدين فى الجولة 12 بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الشرقية المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الإنتاج الحربى فى المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة وما زال لديه لقاء مؤجل أمام الزمالك، وطالب شوقى غريب المدير الفنى للإنتاج لاعبيه باستثمار تفوقهم فى الجولة الماضية بتحقيق فوز ثانٍ يعيد للفريق رونقه ويزيد ثقة اللاعبين فى أنفسهم مؤكدًا أن الإنتاج سيكون الحصان الأسود مثل كل موسم.

بينما يسعى علاء عبد العال المدير الفنى للشرقية لحث لاعبيه على نسيان مباراة الأهلى مؤكدًا أن الخسارة أمام فريق كبير متصدر المسابقة لن تؤثر على مشوار الفريق الساعى للاستمرار بين الكبار هذا الموسم .