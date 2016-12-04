للمرأة احذرى.. 5 عوامل تؤرق حياتك وتؤثر على صحتك

كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية بعض العلامات والأعراض التى يجب أن تنتبه لها المرأة، وتشمل هذه الأعراض الآتى:

1. قلة أو الإفراط فى النوم :

لأن مع التقدم فى السن يتطلب الجسم كمية لازمة من النوم، فإن معظم النساء إذا كانت لم تتمكن من النوم ليلة واحدة قد يكون هناك مشكلة، فيجب استشارة الطبيب عن الأمراض الكامنة المحتملة كالاكتئاب وفرط نشاط الغدة الدرقية وارتجاع المرىء والتهاب الجيوب الانفية والتهاب المفاصل، فهى من الأمراض التى تسبب الأرق.

2.ضيق التنفس:

إذا كان لديك ضيق فى التنفس أو تعانى من صعوبة فى التنفس، لا يجب تجاهل المشكلة، لأن ضيق التنفس يعتبر عادة فى النساء اللاتى يعانين من مشاكل فى القلب وإشارة لبعض أمراض القلب أو من يعانون من نوبة قلبية .

3.تورم الثدى:

إذا لاحظت وجود تورم فى ثدييك يجب استشارة الطبيب، للتأكد منها ومن سببها، لأن فى بعض الحالات تكون هذه الأورام حميدة عادة عند النساء فوق سن الأربعين .

4.الصداع الشديد:

لابد بعد يوم مجهد فى العمل أو صراخ الأطفال أن تسبب الصداع، إذا كنت تعانى من صداع غير عادى، فإنه من الممكن أن يكون عرض لسكتة دماغية وورم والتهاب فى الدماغ أو تمدد بالأوعية الدموية.

5.ألم فى البطن:

لا ينبغى تجاهله الانتفاخ المستمر والمغص الشديد، خاصة إذا كنت تعانى من ألم مستمر يتمركز فى منطقة واحدة من البطن منها القرحة الهضمية والتهاب الزائدة والتهاب البنكرياس.