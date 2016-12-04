مصمم عالمي يرفض تصميم ملابس زوجة ترامب

رفض المصمم العالمي توم فورد Tom Ford تصميم ملابس للسيدة الأمريكية الأولى الجديدة ميلانيا ترامب Melania Trump.

واعتبر Tom Ford أن تصاميمه باهظة الثمن بالنسبة إلى السيدة الأولى، برغم أنه من المعروف أنّ ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توازي ميزانية دول.

وأكد توم أنه بالفعل طلب منه سابقاً أن يصمم ملابس خاصة للعارضة ميلانيا إلا أنه رفض ذلك الطلب، بحجة أنها لا تجسّد الصورة التي يريد لتصاميمه أن تبرز بها.

وعن سبب تصميمه لميشيل أوباما Michelle Obama ، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لفت Ford إلى أنه صمّم لها فتساناً واحداً فقط، وكانت المناسبة مقابلتها الملكة البريطانية عام 2011.

يشار إلى أن المصمم مارك جاكوب رفض أيضاً التصميم للسيدة الأولى ، فيما أعلن المصمم الشهير Tommy Hilfiger أن أيّ مصمم أزياء عليه أن يفتخر بالتصميم للسيدة الأمريكية الأولى.

يذكر أن توم فورد البالغ من العمر 55 عاماً، كان يدعم هيلاري كلينتون في الانتخابات الأمريكية، وقد أدلى بصوته لصالحها.

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