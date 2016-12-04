إبتسام تسكت تخرج من عزلتها الفنية وتطرح "منك ولا مني"

طرحت نجمة ستار أكاديمي الفنانة المغربية إبتسام تسكت أغنية بعنوان “منك ولا مني” من كلمات وألحان محمد الرفاعي وتوزيع رشيد محمد علي بعد أن كانت قد جمّدت نشاطها الفني طوال الفترة الماضية، وأرجأت طرح الأغنية تضامناً مع إبن بلدها الفنان سعد لمجرد.

من ناحية أخرى، تستعد إبتسام تسكت لتسجيل أغنيتين باللهجة المصرية الأولى من كلمات وألحان مدير أعمالها رحال الوزاني والثانية تتعاون فيها مع الفنان محمد الرفاعي.

إلى ذلك، تستعد إبتسام تسكت لخوض تجربة السينما من خلال بطولة فيلم مغربي، هو الأول في تجربتها الفنية بعيداً عن الغناء.