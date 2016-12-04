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نجمة ستار أكاديمي حنان الخضر تتحدى

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الأحد 04-12-2016 03:22

تتحضر نجمة ستار أكاديمي المغربية حنان الخضر لطرح أغنية جديدة، بعنوان "تحدي"، من كلمات وألحان وتوزيع رشيد محمد علي.

 

حنان نشرت تفاصيل عملها مع صورة لها عبر حسابها على موقع "انستقرام" مع تعليق " قريبا".

 

يشار إلى أن حنان الخضر خاضت أولى تجاربها التمثيلية بعد تخرجها من الموسم الـ11 لبرنامج "ستار أكاديمي"، من خلال مشاركتها بدور "زمردة" في المسلسل التاريخي "سمرقند"، حين اضطلع بدور البطولة عابد فهد ويوسف الخال وميسم مغربي وامل بشوشة، والذي عرض في رمضان الفائت، وحظيت تجربتها بالكثير من الدعم والتشجيع.

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سيدتي