عبدالله رشدى متسائلا بعد تصريحات إسلام بحيرى:هل نحن أمام فكر يريد هدم القرآن؟

كتب لؤى على

رد عبد الله رشدى، ممثل الأزهر فى مناظرات إسلام بحيرى، وإمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، على ما ذكره بحيرى فى لقائه ببرنامج 90 دقيقة مع الإعلامى معتز الدمرداش، على فضائية المحور، بأن الإسلام لم توجد به عقوبة الرجم فهى ليست إسلامية لأن القرآن خلا من أى آية بشأنها، مدللاً على ذلك بفتوى الشيخ الراحل محمد أبو زهرة.

وقال عبد الله رشدى، لا أدرى ما مشكلة الرجم، فقد ورد فى سنة رسول الله، ونفذه صحابة رسول الله وتلقته الأمة بالقبول، فما كان لمسلم أن يعترض على أمر ثبت عن رسول الله، والله يقول فى كتابه: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم"، والله قد طالبنا بأخذ ما آتانا رسوله، وقد آتانا رسوله الرجم لمن زنى وهو محصن فقبلناه، وتتابع المسلمون على ذلك، ومع احترامنا لأبى زهرة ولرأيه لكننا لن نترك سنة رسول الله بعد ثبوتها، ولن نترك ما عليه مجددى الأمة بدءًا بأبى بكر الصديق وانتهاء بالإمام الشعراوى، لنتابع عالما أو عالمين قالا بقول لا يسعفه الدليل.

وأوضح رشدى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن كلمة "غزوة" ليس لها علاقة بالإسلام، لأن القرآن الكريم لا يوجد به هذه الكلمة على الإطلاق، مستشهدًا بالآية الكريمة "ويوم حُنين"، ولكن تم اختراع كلمة غزوة وإلصاقها بالآية، مضيفًا: "ربنا قال يوم حنين، وعمره ما قال غزوة بدر وغزوة حنين، ومغنى الغزة هو السير ليلاً، لكن أنت وصلت بده الإسلام الدموى وآية السيف ولغيت آيات التسامح، طيب أنت زعلان ليه من داعش؟".

وأردف، والغزوة لم يأت ذكرها فى القرآن، لكن جاء ذكر القتال، فهل يا ترى سنتبرأ من ألفاظ القتال فى القرآن، ونزعم أنها داعشية؟، أنحن أمام فكر يريد هدم القرآن!؟، إن الزعم بأن داعش تطبق ما فى كتب التراث والسنة هو عين الجهل من قائله، فداعش تحتكر تفسير القرآن والسنة بمعزل عن جمهور الأمة، وبمخالفة صارخة لما دونته الأئمة، وكتب التراث لا تسعف داعش وإلا فلماذا يكفر الدواعش الأزهر إن كان الأزهر يدرس فكرهم ويعتمد منهجهم؟