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محمد حلمى: الزمالك قادر على حصد جميع البطولات.. وشيكابالا "مسئول"

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محمد حلمى: الزمالك قادر على حصد جميع البطولات.. وشيكابالا "مسئول" محمد حلمى: الزمالك قادر على حصد جميع البطولات.. وشيكابالا "مسئول"

>كتب أحمد طارق

أكد محمد حلمى، المدير الفنى لفريق الزمالك، أن الجيل الحالى قادر على حصد بطولة الدورى العام، وأى بطولة سيشارك بها، لافتاً إلى أن الزمالك يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، فضلاً عن الروح العالية بينهما.

 

وأضاف حلمى، أن محمود عبد الرازق شيكابالا، عليه مسئولية كبيرة داخل الفريق، خاصة وأنه يمتلك مميزات خاصة، فضلاً عن نجوميته التى تجعل عليه مسئولية أكبر، لافتاً إلى أنه مازال ينتظر المزيد من تألق أيمن حفنى، نظراً لكون اللاعب يمتلك مهارات وإمكانيات فريدة من نوعها.

 

وأعرب المدير الفنى للزمالك، خلال تصريحات تليفزيونية، عن سعادته بعودة محمد إبراهيم لصفوف الفريق، بعد شفاء إصابته، مؤكداً أنه لاعب محورى ومهم للفريق بشكل كبير.

 

أشار محمد حلمى، إلى أنه فوجئ برغبة المستشار مرتضى منصور، بإعادته مديراً فنياً للزمالك مرة أخرى، مؤكداً أنه حاول جاهداً لإقناع رئيس النادى بالإبقاء على محمد صلاح، قبل أن يتولى المهمة رسمياً.


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