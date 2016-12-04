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عبدالواحد السيد: والدى "أهلاوى"..والزمالك انكسر بعد خسارة الكأس أمام إنبى

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عبدالواحد السيد: والدى "أهلاوى"..والزمالك انكسر بعد خسارة الكأس أمام إنبى عبدالواحد السيد: والدى "أهلاوى"..والزمالك انكسر بعد خسارة الكأس أمام إنبى

>كتب أحمد طارق

أكد عبد الواحد السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، أن والده منتمى للنادى الأهلى، مشيراً إلى أنه بدأ اختبارات حراسة المرمى بنادى الترسانة، ثم انتقل للقلعة البيضاء، لافتاً إلى أن رحيله عن الناشئين كان على يد أحمد سليمان، ثم عاد بعد عام على يد حلمى طولان.

وأضاف عبد الواحد، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم شحاتة، عبر شاشة "النهار "، أن الزمالك انكسر فى نتائجه وبدأ مستواه يتراجع بشكل واضح، بعد خسارة كأس أمام أنبى فى موسم 2011، مؤكداً أن تلك المباراة كانت بمثابة عنق زجاجة لجيل الزمالك حينها.

وعن أفضل حارس فى مصر، قال عبد الواحد، إن أحمد الشناوى ومحمود جنش، حراس الزمالك أفضل حراس مرمى فى مصر بالوقت الحالى، لافتاً إلى أن إكرامى الشحات وعادل المأمور أعظم حراس فى تاريخ الكرة المصرية، ثم عصام الحضرى الذى تفوق بالأرقام.

ووجه قائد الزمالك نصيحته لعصام الحضرى، بضرورة عدم المشاركة فى جميع مباريات وادى دجلة فى الدورى العام، لعدم إجهاد نفسه، والحفاظ على لياقته وتألقه فى حراسة المرمى، متوقعاً أن يتولى السد العالى حراسة عرين الوطنى فى أمم أفريقيا.


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