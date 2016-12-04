اليوم.. إجراء جراحة "عظمة الشظية" لمهاجم طلائع الجيش

كتبت لبنى عبد الله

يجرى صباح اليوم الأحد أحمد صبرى مهاجم طلائع الجيش جراحة كسر فى عظمة الشظية بأحد مستشفيات القوات المسلحة.

وكان الطبيب المعالج قد قرر تأجيل إجراء الجراحة لليوم بسبب استمرار تورم قدم اللاعب بعدما كان مقررًا لها أمس السبت.

وأصيب أحمد صبرى بهذه الإصابة القوية خلال لقاء فريقه أمام طنطا الذى انتهى بفوز الفريق العسكرى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدورى ليغادر على إثرها الملعب، فى عربة الإسعاف لمستشفى طنطا العسكرى للاطمئنان على قدمه، ومن المقرر أن يغيب أحمد صبرى عن الملاعب لمدة 4 أشهر.