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طرح كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعى غير المدعوم.. الأربعاء المقبل

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طرح كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعى غير المدعوم.. الأربعاء المقبل طرح كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعى غير المدعوم.. الأربعاء المقبل

>كتب أحمد حسن

تبدأ الأربعاء المقبل فروع مكاتب البريد بمختلف المحافظات، فى طرح كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعى غير المدعوم، التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى 21 محافظة لأصحاب الدخل حتى 4 آلاف جنيه للأعزب، و5 آلاف جنيه للمتزوج.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أن مساحة الوحدات تصل لـ95 مترًا  فى مرحلة الإنشاء و90 مترًا بعد التشطيب، ويتم تسليمها خلال عام.

 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن الحجز سيبدأ يوم الأربعاء بعد المقبل الموافق 14 ديسمبر، ولمدة شهر، مشيرًا إلى أن سعر الوحدة كاملة التشطيب 180 ألف جنيه للوحدات فى مراحل الانتهاء من التنفيذ، و198 ألف جنيه للوحدات التى تُسلم خلال عام، بالإضافة إلى 5% من سعر الوحدة توضع كوديعة صيانة يتم سدادها نقداً عند التعاقد، أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل.


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