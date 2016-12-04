أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

100 رحلة لمصر للطيران تصل القاهرة وعلى متنها أكثر من 11 ألف راكب

Google+ Print
100 رحلة لمصر للطيران تصل القاهرة وعلى متنها أكثر من 11 ألف راكب 100 رحلة لمصر للطيران تصل القاهرة وعلى متنها أكثر من 11 ألف راكب

>كتب محمد طنطاوى

وصلت إلى مطار القاهرة الدولى أمس السبت 100 رحلة داخلية ودولية تابعة للشركة الوطنية للطيران لتسجل جميعها انتظامًا فى الوصول حسب جدول التشغيل المقرر. 

 

وأفاد مصدر ملاحى أن رحلات الشركة وصلت من العديد من العواصم العالمية والدول العربية بالإضافة إلى المطارات الداخلية وعلى متنها 11 ألف و440 راكبا من معظم الجنسيات العالمية. 

 

وأوضح المصدر أن جميع رحلات الشركة وصلت فى المواعيد المقررة لها، رغم إقلاع بعضها متأخرًا من مطار الإقلاع إلا أن قائدى هذه الطائرات وصلوا فى المواعيد المقررة بعد تعويض الفاصل الزمنى فى التأخير. 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه