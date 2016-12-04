100 رحلة لمصر للطيران تصل القاهرة وعلى متنها أكثر من 11 ألف راكب

كتب محمد طنطاوى

وصلت إلى مطار القاهرة الدولى أمس السبت 100 رحلة داخلية ودولية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران لتسجل جميعها انتظامًا فى الوصول حسب جدول التشغيل المقرر.

وأفاد مصدر ملاحى أن رحلات الشركة وصلت من العديد من العواصم العالمية والدول العربية بالإضافة إلى المطارات الداخلية وعلى متنها 11 ألف و440 راكبا من معظم الجنسيات العالمية.

وأوضح المصدر أن جميع رحلات الشركة وصلت فى المواعيد المقررة لها، رغم إقلاع بعضها متأخرًا من مطار الإقلاع إلا أن قائدى هذه الطائرات وصلوا فى المواعيد المقررة بعد تعويض الفاصل الزمنى فى التأخير.