الإسماعيلى يخوض مباراة ودية بعد مواجهة دجلة

كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

استقر الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر على خوض مباراة ودية عقب مواجهة وادى دجلة بالأسبوع الثالث عشر بمسابقة الدورى الممتاز من أجل تجهيز اللاعبين الاحتياطيين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة فى الفترة الماضية، بخلاف تجهيز اللاعبين الذين لم يحصلوا على الفرصة الكاملة للمشاركة فى المباريات.

كما يسعى الجهاز الفنى بقيادة أشرف خضر لاستغلال المباراة الودية فى تجهيز النيجيرى سالمون الذى يخضع للاختبار مع الدراويش من أجل الحكم عليه بشكل حقيقى لاسيما أن هناك اتجاهًا للإبقاء على اللاعب والتعاقد معه حال اجتياز الاختبارات الفنية بنجاح، حيث نال سالمون استحسان بعض أعضاء الجهاز الفنى ويرون أن قد يكون الحل الأمثل لحل أزمة العقم التهديفي للدراويش خلال منافسات الدور الثانى بمسابقة الدورى العام.