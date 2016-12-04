هلال الطائف يفعّل خطة طوارئ الأمطار

فعلت هيئة الهلال الأحمر بالطائف خطة الطوارئ الموسمية تحسباً لموسم الأمطار والتقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة بشكل خاص ومنطقة مكة المكرمة عموماً، واتخذت الفرق الإسعافية إجراءات احترازية في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتأثر المرتفعات بالأمطار وكثافة الضباب.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي الثبيتي أن الخطة تشمل الاستدعاء الفوري للمسعفين والأطباء في خارج أوقات عملهم، وتزويدهم بالمركبات الاحتياطية لتوفير الدعم وقت الحاجة، والتنسيق مع الإمداد والتموين بالمحافظة لتأمين مركبة التموين بموقع الحدث للإمداد اللازم لفرق الإسعاف، وتمركز فرق الإسعاف وفرق الإسعاف المتقدم وفرقة الإمداد والتموين بموقع آمن بعيداً عن مجاري السيول والأودية، واتباع إرشادات الدفاع المدني لسلامة المسعفين والفرق الإسعافية.

وأشار الثبيتي إلى أنه سيتم وقت الضرورة القصوى سحب الفرق من المراكز الخارجية، وتغطية مواقعهم الأساسية من المناطق والمحافظات المجاورة، وكذلك إشراك مندوب من الهيئة في غرفة الطوارئ المشتركة في محافظة الطائف، لسرعة تمرير المعلومات الدقيقة للفرق الإسعافية بما يضمن سرعة مباشرة الحالات.