أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

هلال الطائف يفعّل خطة طوارئ الأمطار

Google+ Print
هلال الطائف يفعّل خطة طوارئ الأمطار هلال الطائف يفعّل خطة طوارئ الأمطار

فعلت هيئة الهلال الأحمر بالطائف خطة الطوارئ الموسمية تحسباً لموسم الأمطار والتقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة بشكل خاص ومنطقة مكة المكرمة عموماً، واتخذت الفرق الإسعافية إجراءات احترازية في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتأثر المرتفعات بالأمطار وكثافة الضباب.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي الثبيتي أن الخطة تشمل الاستدعاء الفوري للمسعفين والأطباء في خارج أوقات عملهم، وتزويدهم بالمركبات الاحتياطية لتوفير الدعم وقت الحاجة، والتنسيق مع الإمداد والتموين بالمحافظة لتأمين مركبة بموقع الحدث للإمداد اللازم لفرق الإسعاف، وتمركز فرق الإسعاف وفرق الإسعاف المتقدم وفرقة الإمداد والتموين بموقع آمن بعيداً عن مجاري السيول والأودية، واتباع إرشادات الدفاع المدني لسلامة المسعفين والفرق الإسعافية.

وأشار الثبيتي إلى أنه سيتم وقت الضرورة القصوى سحب الفرق من المراكز الخارجية، وتغطية مواقعهم الأساسية من المناطق والمحافظات المجاورة، وكذلك إشراك مندوب من الهيئة في غرفة الطوارئ المشتركة في محافظة الطائف، لسرعة تمرير المعلومات الدقيقة للفرق الإسعافية بما يضمن سرعة مباشرة الحالات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء