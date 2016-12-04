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استمرار الأمطار الغزيرة على حفر الباطن

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استمرار الأمطار الغزيرة على حفر الباطن استمرار الأمطار الغزيرة على حفر الباطن

معدة تابعة للبلدية تسحب المياه من أحد الشوارع

استمر هطول الأمطار الغزيرة على محافظة حفر الباطن حتى صباح السبت. ووجهت البلدية الفرق اللازمة بسحب المياه ‏من الشوارع التي ليس بها قنوات تصريف، حيث شهدت تجمعات كميات كبيرة من المياه.

وقال رئيس بلدية حفر الباطن نايف بن مناحي بن سعيدان إن فرق طوارئ ‏الميدانية تعاملت مع تجمعات المياه في الشوارع، حيث باشرت ‏فرق الطوارئ الميدانية بكامل طواقمها الإشرافية والتنفيذية بجميع عمال البلدية ومعداتها وآلياتها وكذلك ‏معدات وآليات وعمال مقاول النظافة وبالتنسيق مع المحافظة والدفاع المدني والشرطة والمرور ‏والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة. وأضاف أن جميع قنوات التصريف والبالغ طولها ٤٢ كلم صرفت ‏مياه الأمطار بكفاءة عالية بعد أن قامت البلدية بنظافتها وصيانتها قبل موسم هطول ‏الأمطار، وما زالت فرق طوارئ البلدية تقوم بعملها الميداني.

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