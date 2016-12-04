رئيس الشورى ونائبه والأعضاء يشكرون القيادة

د. عبدالله آل الشيخ

رفع رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد آل الشيخ بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد –حفظهم الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بتكوين مجلس الشورى في دورته السابعة برئاسته.

وثمّن آل الشيخ ما يجده مجلس الشورى من دعم واهتمام من ولاة الأمر تمثل في إعادة تكوينه من نخب كان لها إسهامات وطنية في العديد من المجالات، واليوم تتبوأ مكاناً جديداً في خدمة دينها ووطنها من خلال مجلس الشورى الذي بات بفضل من الله ثم بالرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين سنداً في صنع القرار الوطني.

ورحب رئيس مجلس الشورى بأعضاء المجلس في دورته السابعة الجديدة، مؤكداً أن المملكة غنية بشعبها رجالاً ونساءً القادرين على مواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهود للوصول ببلادنا ومواطنيها إلى مراتب أعلى على مختلف المستويات.

وأعرب د. آل الشيخ عن شكره لكافة أعضاء المجلس السابقين لما بذلوه من جهود أسهمت بعد توفيق الله في تحقيق نسب إنجاز عالية خلال الدورة الماضية، سائلاً المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد وأن يوفقهم لكل خير وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

كما رفع د. محمد بن أمين الجفري شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد –حفظهم الله- على تجديد الثقة الملكية فيه كنائب لرئيس مجلس الشورى وعضواً في المجلس في دورته المقبلة.

وأعرب د. الجفري عن اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة سائلا الله تعالى أن يعينه على حمل هذه المسؤولية وأن يوفقه وزملاءه أعضاء مجلس الشورى على تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، وتطلعات الشعب السعودي الكريم.

وأكد أن مجلس الشورى برئاسة الشيخ د. عبدالله بن محمد آل الشيخ سيعمل وفق ما أنيط به من صلاحيات على تعزيز دوره كشريك في صناعة القرار الوطني، من خلال ما يتميز به أعضاء المجلس الذين شملهم الأمر السامي الكريم من تنوع الاختصاصات العلمية والعملية والفكرية، سائلاً الله تعالى أن يحفظ قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، وأن يسدد على دروب الخير خطاهم, وأن يحفظ لهذه البلاد وشعبها الأمن والاستقرار ويديم عليها رخاءها وازدهارها.

بدورهم، رفع أعضاء مجلس الشورى الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على الثقة الملكية بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينهم أعضاء بالمجلس لمدة أربع سنوات.

وأعرب الأعضاء عن اعتزازهم بالثقة الملكية الكريمة من القيادة الرشيدة، مشيرين إلى دور مجلس الشورى المهم في صناعة القرار الوطني، وتطوير أداء الأجهزة الحكومية، وتحديث الأنظمة وتطويرها، ودعمه لمسيرة التنمية الشاملة.

وسأل الأعضاء الله تعالى التوفيق في مهام عملهم، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يحققوا جميعاً تطلعات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، وتطلعات الشعب السعودي الكريم.

د. محمد الجفري