تجارب ثرية لـمجلس الشورى وتطوير مستمر منذ ٩١ عاماً من التأسيس الفعلي على يد الملك عبدالعزيز

لم يكن مجلس الشورى حديث عهد في المملكة العربية السعودية، بل مرت "الشورى" بمراحل تاريخية عدة منذ دخول الملك عبدالعزيز -رحمه الله- مكة المكرمة عام 1343هـ1924م، حيث دعا إلى الشورى، وجعلها ركيزة أساسية في حكمه، تثبيتاً لأمر المشاورة وفق الأسس الشرعية، وهي نواة لدولة إسلامية شورية، دستورها الكتاب والسنة.

ويعتبر عام ١٣٤٦ هـ، أي قبل ٩١ عاما تقريباً، هو بداية فعليه لتأسيس مجلس الشورى في عهد الملك عبدالعزيز، وافتتح دورة المجلس الأولى في الـ14 من شهر محرم من عام 1346هـ، وعقدت أولى جلساته في يوم الأحد الـ18 من شهر محرم من عام1346هـ، وبدأ بـ ١٢ عضوا، كانت البدايات الأولى للمجلس وبشكل رسمي.

وتعد تجربة المملكة في المجال الشورى تجربة ثرية لا تختلف عن تجربة أي مجلس برلماني في العالم، سواء كانت في مراحل تطويره، أو في ممارساته لمهامه، بناءً على المعطيات السياسية، والظروف الداخلية لكل بلد.

وسجل مجلس الشورى تطورات متلاحقة منذ بداية تأسيسه، حيث شهد مراحل تطويرية خلال العقود الماضية، تضمنت وضع نظام المجلس، وتعديل بعض فقرات النظام، إضافة إلى زيادة عدد الأعضاء، وغيرها من التحديثات الأخرى، أبرزها إعلان أول مشاركة للمرأة في مجلس الشورى بالمملكة كعضو، وذلك عندما أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- عام ١٤٣٤هـ، أمراً ملكياً، تضمن تشكيل مجلس الشورى، وتعيين 30 سيدة بالمجلس لأول مرة في تاريخ المملكة، حيث نص الأمر الملكي الأول على تخصيص 20 في المئة من مقاعد المجلس للنساء، بينما تضمن الأمر الملكي الثاني آنذاك أسماء أعضاء المجلس المعينين، والبالغ عددهم 150.

وفي المقابل جاء الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أول من أمس (الجمعة)، والذي قضى بتشكيل جديد لمجلس الشورى ليدشن ١٥٠ عضواً جديداً في مجلس الشورى بالمملكة مرحلة جديدة ابتداء من اليوم الثالث من الشهر الجاري بحسب الأمر الملكي الكريم، والذي تضمن ضخ أسماء جديدة إلى أروقة مجلس الشورى لمدة أربعة أعوام مقبلة. ويتكون المجلس الجديد من معالي الشيخ عبدالله من محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيساً للمجلس، إضافة الى أعضاء المجلس بتشكيلته الجديدة التي ضمت ضباط متقاعدون من قطاعات عسكرية مختلفة، وأكاديميون، وأسماء قضائية، وأخرى نسائية في مختلف التخصصات.

وقد أولى خادم الحرمين الشريفين مجلس الشورى اهتماماً كبيراً، منذ أن كان أميراً لمنطقة الرياض، حيث حضر إحدى جلسات المجلس، لاطلاع أعضائه على جهود دارة الملك عبدالعزيز لحفظ وتوثيق تاريخ المملكة، والعناية بالمخطوطات، والوثائق التاريخية ذات الصلة بتاريخ المملكة بوصفه رئيساً لمجلس الدارة، إضافة الى إلقائه الخطاب الملكي في افتتاح أعمال السنة الثالثة لمجلس الشورى في دورته السادسة نيابة عن الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- ، كما افتتح الدورة السادسة لمجلس الشورى، وذلك بمقر المجلس بالرياض العام الماضي، وألقى خطاباً كريماً، وتحدث فيه عن سياسة المملكة، وعن مسيرة النماء التي تعيشها، واستمرارها على وتيرة راسخة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، حتى اليوم الحاضر، ويأتي في مقدمة الالتزامات ما شرف الله به المملكة من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين، وزوار، وقال الملك سلمان -حفظه الله- :" هو التزام نفخر ونعتز به، وقد عاهدنا الله عز وجل على بذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك، ويأتي في هذا السياق اهتمام الدولة بعمارة الحرمين الشريفين وتوسعتهما".