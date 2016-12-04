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الحيزان: الشورى شريك مهم في صناعة القرارات الوطنية

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الحيزان: الشورى شريك مهم في صناعة القرارات الوطنية الحيزان: الشورى شريك مهم في صناعة القرارات الوطنية

د. محمد الحيزان

رفع د. محمد بن عبدالعزيز الحيزان بالغ الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف نائب خادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتعيينه عضواً في مجلس الشورى.

وعبر د. الحيزان عن اعتزازه بالثقة الغالية من خادم الحرمين، وعدها محفزاً له لمضاعفة العمل والإخلاص في خدمة الوطن من خلال المجلس الذي يعد شريكاً مهماً في صناعة العديد من القرارات الوطنية التي أسهمت في تطوير الأنظمة، ودعم المؤسسات الحكومية، لما فيه خير مسيرة التنمية الوطنية.

وسأل المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يوفقه في عمله الجديد وأن يحقق وجميع أعضاء المجلس برئاسة الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تطلعات خادم الحرمين وآمال المواطنين في خدمة هذا الوطن المعطاء.

السيرة الذاتية

  • ماجستير علاقات عامة: Ball State University – Indiana – USA.

  • دكتوراه إعلام: Bowling Green State University – Ohio – USA.

  • رئيس مجلس إدارة الجمعية للعلاقات العامة والإعلان.

  • عضو مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز

  • المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 2001-2006م.

  • مستشار إعلامي بوزارة الثقافة والإعلام 1995-2000م.

  • مستشار إعلامي بالشركة السعودية للأبحاث والنشر 2000م.

  • عضو الرابطة العربية الأميركية لأساتذة الاتصال.

  • عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمـد بن سعود الإسلامية 2005-2007م.

  • له العديد من المؤلفات والبحوث والدراسات المتخصصة في مجال الإعلام.

  • الإشراف على إعداد وصياغة استراتيجية الإعلام السياحي بالمملكة.

  • إعداد وصياغة خطة الحملة الإعلامية للانتخابات البلدية في المملكة.

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