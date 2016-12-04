ساعاتي: سأسخر خبراتي بقطاعات الصحة والتأمين والتعليم لخدمة المواطن

د. عبدالإله ساعاتي

قدم د. عبدالإله ساعاتي خالص شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف نائب خادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عقب صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتعيينه عضواً جديداً بمجلس الشورى.

وعبر د. ساعاتي عن اعتزازه بالثقة الكبيرة للقيادة، واعتبرها مشجعة له لمواصلة خدمة بلاده من خلال هذا المجلس الذي يعد بمثابة ممحص ومراجع لكل القرارات المهمة المتعلق بشؤون الوطن والمواطن، مؤكداً حرصه مع كل زملاء المجلس لتحقيق كل ما فيه خير لمسيرة الوطن ونموه في مختلف المجالات الحياتية.

وشدد على أنه سوف يسخر خبراته في مجال القطاع الصحي والتأميني والتعليمي، وكذلك في مجال الإعلام، من أجل دراسة ومراجعة مختلف قرارات المجلس، وكل شؤونه التي تتعلق بمختلف مجالات حياة الناس.

وقال د. ساعاتي: بإذن الله سوف أكون عند حسن ظن القيادة الحكيمة، ونسأل الله المعونة في هذا الموقع الجديد، وأن نسهم مع جميع أعضاء المجلس برئاسة الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رسم تطلعات خادم الحرمين ومختلف آمال المواطنين في خدمة هذا الوطن الغالي علينا جميعاً.

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