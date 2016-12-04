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ساعاتي: سأسخر خبراتي بقطاعات الصحة والتأمين والتعليم لخدمة المواطن

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ساعاتي: سأسخر خبراتي بقطاعات الصحة والتأمين والتعليم لخدمة المواطن ساعاتي: سأسخر خبراتي بقطاعات الصحة والتأمين والتعليم لخدمة المواطن

د. عبدالإله ساعاتي

قدم د. عبدالإله ساعاتي خالص شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف نائب خادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عقب صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتعيينه عضواً جديداً بمجلس الشورى.

وعبر د. ساعاتي عن اعتزازه بالثقة الكبيرة للقيادة، واعتبرها مشجعة له لمواصلة خدمة بلاده من خلال هذا المجلس الذي يعد بمثابة ممحص ومراجع لكل القرارات المهمة المتعلق بشؤون الوطن والمواطن، مؤكداً حرصه مع كل زملاء المجلس لتحقيق كل ما فيه خير لمسيرة الوطن ونموه في مختلف المجالات الحياتية.

وشدد على أنه سوف يسخر خبراته في مجال القطاع الصحي والتأميني والتعليمي، وكذلك في مجال الإعلام، من أجل دراسة ومراجعة مختلف قرارات المجلس، وكل شؤونه التي تتعلق بمختلف مجالات حياة الناس.

وقال د. ساعاتي: بإذن الله سوف أكون عند حسن ظن القيادة الحكيمة، ونسأل الله المعونة في هذا الموقع الجديد، وأن نسهم مع جميع أعضاء المجلس برئاسة الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رسم تطلعات خادم الحرمين ومختلف آمال المواطنين في خدمة هذا الوطن الغالي علينا جميعاً.

السيرة الذاتية

  • حاصل على دبلوم عالٍ بعد الدكتوراه في إدارة الصحة والمستشفيات من جامعة ولاية جورجيا الأميركية 1991م.

  • حاصل على درجة الدكتوراه في الإدارة من جامعة الاباما الأميركية 1985م.

  • حاصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة كاليفورنيا الأميركية 1980م.

  • يعمل حالياً عميداً لكلية الأعمال بجامعة جدة.

  • عمل عميداً لكلية الأعمال بجامعة الملك عبدالعزيز.

  • عمل وكيلاً لكلية المجتمع بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

  • عمل مشرفاً عاماً على التدريب والابتعاث بوزارة الصحة.

  • عمل مديراً عاماً للإعلام الصحي والعلاقات العامة والنشر بوزارة الصحة.

  • عمل مديراً عاماً لبرامج المجتمع بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

  • عمل مديراً عاماً للشركة للتأمين.

  • عمل مديراً مساعداً لمديرية الشؤون الصحية بجدة.

  • عمل مديراً مساعداً لمستشفى الملك فهد بجدة.

  • له العديد من المؤلفات والبحوث العلمية الموثقة في مجالات التعليم والصحة وإدارة الأعمال وخدمة المجتمع والتأمين الطبي.

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