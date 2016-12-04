أمير القصيم: المؤتمرات العلمية تعكس تقدم الأمم

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد "كبدك"، ظهر امس، فعاليات المؤتمر الطبي لأمراض الكبد بعنوان "البداية حتى الزراعة"، بتنظيم من جمعية "كبدك" بالتعاون مع الجهات الطبية، وذلك بفندق موفنبيك بمدينة بريدة.

ورحب رئيس المؤتمر الدكتور ابراهيم بن فهد الشنيبر، في كلمة له بأمير القصيم والحضور، مقدماً لمحة عن الجهود التي تقدمها جمعية السرطان بالمنطقة الشرقية في دعم المجتمع توعوياً وثقافياً وعلاجياً كما قدم أمين عام جمعية كبدك الدكتور خالد بن صالح الخطاف، كلمة أشاد من خلالها بمثل هذه المؤتمرات الريادية المثالية والتي لها أبعاد ملموسة على المجتمع، لافتاً ان جمعية كبدك تقدم خدماتها للمرضى في المجالان كافة وفي ذات السياق قدم رئيس جمعية السرطان السعودية الدكتور عبدالعزيز بن علي التركي، كلمة بين من خلالها ان الجمعية تفخر بخدمة المرضى والمحتاجين للعلاج، مشيداً بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم لمثل هذه المؤتمرات الهادفة، كما قدم مدير عام المركز السعودي لزراعة الاعضاء الدكتور فيصل شاهين، كلمة أشاد من خلالها بدعم سموه لمثل هذه المؤتمرات المتميزة والتي لها الأثر الكبير على الفرد والمجتمع، مقدماً شكره للداعمين والرعاة.

من جانبه، أشاد الأمير فيصل بن مشعل بمثل هذه المؤتمرات العلمية الرائده التي تترجم تعاون الجمعيات الإنسانية في المملكة والتي تصب في مصلحة المواطن مشيراً سموه ان مقياس تقدم الأمم يعود الى عقد مثل هذه المؤتمرات العلمية التي تعود بالنفع للإنسانية، لافتاً ان جمعية كبدك تبذل جهوداً ملموسة وموفقة، ولأعضاء مجلس الإدارة وزملائهم جهود موفقة ومتميزة، مؤكداً سموه أن اجتماع الجمعية السعودية للسرطان وجمعية إثار والمركز السعودي للتبرع بالاعضاء وجمعية كبدك، محصلة إنسانية تصب في مصلحة المواطن والمقيم، مقدماً شكره للأطباء المشاركين في المؤتمر ومايقدمونه من معلومات قيمة خدمتاً للمجتمع، آملاً سموه أن تكون المخرجات لهذا المؤتمر بحجم التطلعات خدمة للإنسانية والمجتمع في هذا البلد المعطاء لافتاً سموه انه لولا نعمة الأمن والأمان التي تعيشها البلاد بتوجيهات سديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- لما تحققت مثل هذه الفعاليات والمؤتمرات المتميزة التي نفاخر بها جميعاً. بعد ذلك وقع سموه اتفاقية بين جمعية كبدك وجمعية إثار والجمعية السعودية للسرطان.

جانب من الحضور