«صحة حائل»: اللغط حول تبديل ذكر بأنثى.. خطأ شفوي

أكدت صحة حائل سلامة وصحة الإجراءات الطبية والقيدية حول اتهام مواطن مستشفى الولادة والأطفال بحائل بتبديل ابنه الذكر بأنثى سمراء، وذلك رداً على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت الصحة في بيان رسمي صادر امس علی لسان متحدثها الرسمي، عارف الغازي أن ما نتج من خطأ هو "شفوي" ناتج عن السمع الخاطئ لإحدى العاملات، حيث تم اطلاع أصحاب الشأن على كافة الأوراق الثبوتية وما اتخذ بشأن ذلك.

وبين الغازي، أن صحة حائل، تود من خلال هذا الإيضاح، بيان ثقتها في الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها وبما لا يتعارض مع التزامها باحترام رغبة المواطن كاملة وحفظ حقوقه التي كفلها له النظام.