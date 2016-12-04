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ضبط صاحب مخزن بكميات كبيرة من ملح الطعام والعصائر مجهولة المصدر بالمرج

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ضبط صاحب مخزن بكميات كبيرة من ملح الطعام والعصائر مجهولة المصدر بالمرج ضبط صاحب مخزن بكميات كبيرة من ملح الطعام والعصائر مجهولة المصدر بالمرج

>كتب عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، وذلك بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.

وأسفرت الحملات عن ضبط "سيد.ر" 40 سنة صاحب مخزن لتجارة المواد الغذائية بدون ترخيص، وذلك لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، بالإضافة لإدارته المخزن بدون ترخيص لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم ضبط "4 أطنان مكرونة، 1.500طن أرز، 2 طن ملح طعام، 2 طن شاى، 1.200 طن عصائر، 480 عبوة طحينة، 1200عبوة تونة، 600 كيلو سمن نباتى"، تحــــرر المحضر رقــــم 26505 جنح جزئية قسم المرج لسنة 2016.


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