أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الرئيس الموريتاني يدشّن كلية «محمد بن زايد» في نواكشوط

Google+ Print
الرئيس الموريتاني يدشّن كلية «محمد بن زايد» في نواكشوط الرئيس الموريتاني يدشّن كلية «محمد بن زايد» في نواكشوط

دشن الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية - بحضور عيسى عبدالله مسعود الكلباني سفير الدولة لدى نواكشوط - أول من أمس في العاصمة الموريتانية كلية للدفاع تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

حضر حفل التدشين - الذي يأتي ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال الموريتاني - وزير الداخلية الموريتاني أحمدو ولد عبدالله وقائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية الفريق محمد ولد الشيخ محمد أحمد إلى جانب الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون وقادة أركان القوات المسلحة وقوات الأمن وعدد من كبار الضباط.

وقص الرئيس الموريتاني الشريط الرمزي إيذانا ببدء تشغيل هذه المنشأة الاستراتيجية وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية المخلدة لهذا الإنجاز.

وتقدم أحمدو ولد عبدالله بخالص الشكر والعرفان لدولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن هذا الصرح العلمي الكبير سيبقى شاهداً على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية