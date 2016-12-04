الرئيس الموريتاني يدشّن كلية «محمد بن زايد» في نواكشوط

دشن الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية - بحضور عيسى عبدالله مسعود الكلباني سفير الدولة لدى نواكشوط - أول من أمس في العاصمة الموريتانية كلية للدفاع تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

حضر حفل التدشين - الذي يأتي ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال الموريتاني - وزير الداخلية الموريتاني أحمدو ولد عبدالله وقائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية الفريق محمد ولد الشيخ محمد أحمد إلى جانب الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون وقادة أركان القوات المسلحة وقوات الأمن وعدد من كبار الضباط.

وقص الرئيس الموريتاني الشريط الرمزي إيذانا ببدء تشغيل هذه المنشأة الاستراتيجية وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية المخلدة لهذا الإنجاز.

وتقدم أحمدو ولد عبدالله بخالص الشكر والعرفان لدولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن هذا الصرح العلمي الكبير سيبقى شاهداً على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين.