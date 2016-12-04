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محمد بن زايد في مقدمة مودّعي أمير الكويت والسيسي

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محمد بن زايد في مقدمة مودّعي أمير الكويت والسيسي محمد بن زايد في مقدمة مودّعي أمير الكويت والسيسي

غادر البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بعد حضوره أعمال الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي «الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر» الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.

كما غادر البلاد أمس الرئيس عبدالفتاح رئيس جمهورية العربية الشقيقة بعد زيارة رسمية للبلاد استغرقت يومين.وكان في وداع أمير دولة الكويت، لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.وكان أمير دولة الكويت قد وصل في وقت سابق أمس إلى الدولة لحضور أعمال المؤتمر حيث كان في استقبال سموه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.

كما كان في وداع الرئيس المصري، لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.وكان في وداعه أيضاً، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

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