هولاند وعبدالله بن زايد يطلعان على التطورات الإنشائية في اللوفر

زار الرئيس فرانسوا أولاند رئيس الجمهورية الفرنسية، يرافقه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، موقع متحف اللوفر ـ أبوظبي، حيث اطلعا على أحدث التطورات الإنشائية، جاءت الجولة ضمن زيارة الرئيس الفرنسي للدولة لحضور فعاليات المؤتمر الدولي «الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر» الذي أقيم بقصر الإمارات في أبوظبي تحت رعاية منظمة «اليونسكو» خلال الفترة من 2 إلى 3 ديسمبر.

ضم الوفد المرافق جان مارك أيرولت وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي، ومحمد خليفة المبارك رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة رئيس مجلس إدارة شركة التطوير والاستثمار السياحي، والأمير آغا خان، وجان نوفيل المصمم المعماري لمتحف اللوفر أبوظبي، وجان لوك مارتينيز رئيس متحف اللوفر في باريس، ومانويل راباتيه مدير متحف اللوفر أبوظبي، وحصة الظاهري نائب مدير متحف اللوفر أبوظبي، وعدداً من كبار الشخصيات الفرنسيين والوفود وممثلي هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

تبادل

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة الرئيس الفرنسي للدولة، معرباً عن سعادته لتواجده في متحف اللوفر أبوظبي، مؤكداً العلاقات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات وفرنسا، وانتقالها إلى آفاق فكرية وثقافية ومعرفية، وقال إن الزيارة جاءت للاطلاع على آخر تطورات هذا المتحف العالمي الذي قررت دولة الإمارات وفرنسا أن تبذلا من خلاله جهودهما لإبراز التبادل بين الحضارات والتواصل بينها والنظر إلى المستقبل وتعريف الأجيال بأهمية التبادل الفكري والمعرفي، معرباً عن الفخر بهذا التعاون لإنشاء هذا المشروع الطموح.

شكر

من جانبه تقدم الرئيس الفرنسي بالشكر إلى القائمين على العمل في المتحف من مهندسين ومنظمين، مهنئاً المصمم المعماري الفرنسي جان نوفيل الذي وصف تصميمه للمتحف بالعبقري، لافتاً إلى الإبداع الفني في تصميم السقف بهندسة فريدة تسمح للنور أن يخترقه حتى يحدث تغيراً مستمراً بداخله، وأكد أن بعض مقتنيات متحف اللوفر في باريس سيتم عرضها بأبوظبي من خلال هذا المتحف، إضافة إلى مشاركة الكثير من المتاحف الفرنسية الكبرى، حيث سيجسد متحف اللوفر أبوظبي العلاقة القوية بين فرنسا ودولة الإمارات.

تتويج

وفي ختام الجولة قام الرئيس الفرنسي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لزيارة موقع إنشاء المتحف، والتي جاء فيها: «تتويجاً لعلاقات الصداقة الراسخة التي تربط بلدينا، تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة متحف اللوفر أبوظبي للبشرية جمعاء ليكون بارقة أمل لوحدة العالم، ومنارة للتراث الإنساني، ورسالة للاحترام المتبادل بين الشعوب ـ فرانسوا هولاند، رئيس الجمهورية الفرنسية».

رحلة

ويأتي تصميم متحف اللوفر ـ أبوظبي الذي يفتتح أبوابه للجمهور العام المقبل، ليكون مدينة صغيرة مستوحاة من المدن العربية التقليدية القديمة، أما مظهره العام فيعد حصيلة التصميم المعماري المتميز بلونه الأبيض وأسقفه المنخفضة، ويأخذ المتحف زائريه على متن رحلة تسافر بهم إلى مختلف الأزمنة الفنية من خلال سلسلة من الأعمال الفنية الدائمة وغيرها من الأعمال المستعارة من متحف اللوفر، إضافة إلى 12 مؤسسة ثقافية فرنسية.