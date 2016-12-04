محمد بن زايد يبحث التعاون مع رئيسي وزراء اليونان وإثيوبيا

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في قصر الإمارات اليكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان، كما التقى هيلاماريام دسالين رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا، اللذين يزوران البلاد حالياً لحضور مؤتمر الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر، الذي اختتم أعماله أمس في أبوظبي.

قضايا

ورحب سموه برئيس الوزراء اليوناني، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها، بما يخدم المصالح المتبادلة، وبشكل خاص المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وتطرق الحديث حول الجهود المبذولة في الحفاظ على الإرث الإنساني، وأهمية تسليط الضوء على هذه القضية، وضرورة تعزيز التعاون بين الدول والهيئات الأممية، من أجل وضع الحلول والآليات المناسبة، التي تدعم الحفاظ على التاريخ الإنساني ونقله للأجيال المقبلة.

كما تم تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث في المنطقة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسلطان محمد ماجد العلي سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية.

مجالات

كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، في قصر الإمارات هيلاماريام دسالين رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء أهمية دعم العلاقات الثنائية وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك تناول اللقاء الجهود المبذولة في الحفاظ على الإرث الإنساني، وحمايته من التهديدات والمخاطر والأهمية، التي يكتسبها هذا المؤتمر في وضع قواعد عمل وتوصيات وحلول تساهم في مساعدة الدول على حماية آثارها وتفعيل دور المنظمات الدولية في هذا الشأن.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث في المنطقة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.