محمد بن راشد ومحمد بن زايد: سعداء وشعب الإمارات بزيارة خادم الحرمين

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى وصوله أمس في زيارة رسمية للدولة، حيث كان سموهما في مقدمة مستقبلي ضيف البلاد الكبير.

وأعرب سموهما عن سعادتهما وشعب الإمارات بالقدوم الميمون للملك في بلده الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرت لخادم الحرمين الشريفين مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقى السلام الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

بعدها صافح العاهل السعودي مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة في حين صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لخادم الحرمين الشريفين.

حضور

كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين والوفد المرافق، معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية .

وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وعدد من المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين ومحمد سعيد محمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية والدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر سفير المملكة لدى الدولة.

الوفد المرافق

ويرافق العاهل السعودي وفد يضم الأمير عبد الإله بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير خالد بن فهد بن خالد بن محمد والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز والأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز والأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز والأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز والأمير فهد بن عبدالله بن عبد العزيز بن مساعد والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز والأمير خالد بن تركي بن عبد العزيز والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز.

والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي والأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار وزير الداخلية والأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز والأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز والأمير نايف بن سلمان بن عبد العزيز والأمير عبد المجيد بن عبد الإله بن عبد العزيز والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية.