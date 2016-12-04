تخلصى من حب الشباب بالخيار والليمون

نهى طارق

يعانى معظم المراهقين من ظهور حب الشباب أو البثور فى كثير من المناطق، خاصة الوجه، والتى تظهر بسبب العديد من العوامل منها التغييرات الهرمونية فى الجسم، واتباع نظام غذائى غير صحى والعناية غير السليمة بالبشرة والتعرق.

كما أن ظهور هذه البثور تشير إلى وجود رد فعل للبكتيريا والالتهابات وكذلك تهيج الجلد. وقد قدم موقع Top 10 Remedies أهم العلاجات الطبيية للتخلص من هذه البثور ومنها:

1- الكمادات الباردة

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هى واحدة من أفضل الطرق للحد من ظهور البثور الحمراء، فالقيام بالكمادات الباردة تساعد بشكل كبير فى التخلص من هذه المشكلة.

2- أكياس الشاى

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الشاى يحتوى على كمية كبيرة من مواد تسمى "العفص" التى تساعد على تخفيف التورم، وبالتالى هو مفيد فى تقليل احمرار الناجمة عن البثور، فينصح الأطباء بوضع هذه الأكياس على منطقة البثور لمدة 5 دقائق يومياً.

3- الليمون

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الليمون يساعد مكافحة الاحمرار الذى يظهر بسبب ظهور هذه البثور، كما أنه يحتوى على حامض الستريك الذى يساعد على مكافحة البكتيريا المسئولة عن البثور.

4- الخيار

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الخيار غنى بالمواد المضادة للالتهابات التى تساعد على تخفيف الالتهاب والتورم، ويقلل بشكل كبير من احمرار الجلد.