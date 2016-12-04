موعد مباراة الأهلى والمقاصة اليوم الأحد 4 / 12 / 2016 والقنوات الناقلة

كتب فتحى الشافعى

يلتقى الأهلى اليوم الأحد مع فريق مصر المقاصة على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الـ13 لمسابقة الدورى الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاصة

تنقل قناتا on sport وnile sport مباراة اليوم بين الأهلي والمقاصة مع وجود أستوديوهات تحليلية قبل وبعد المباراة.

موعد مباراة الأهلي والمقاصة

تقام مباراة الأهلي والمقاصة فى تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب السلام، ويخوض الأحمر هذه المواجهة وفى رصيده 32 نقطة يحتل بها صدارة جدول المسابقة المحلية ، فيما يدخل المقاصة اللقاء برصيد 28 نقطة يحتل بهم المركز الثاني وله مباراة مؤجلة.

وكان مُقررًا أن تُقام المباراة باستاد الجيش بالسويس لكن الناديان اتفقا على نقلها لاستاد السلام بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.