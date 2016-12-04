ميثاق أبوظبي يلتزم بإنشاء صندوق لحماية الآثار المهددة

أعلنت أكثر من أربعين دولة ومنظمة دولية وخاصة في ختام مؤتمر في أبوظبي للحفاظ على التراث الثقافي، أمس، التزامها بإنشاء صندوق لتمويل آليات لحماية الآثار في مناطق النزاع وإيجاد ملاذات آمنة لهذه الآثار المهددة.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي استضافته عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة الجمعة والسبت "نلتزم المضي قدما لتحقيق هدفين طموحين " إنشاء صندوق دولي لحماية التراث الثقافي، وإنشاء شبكة دولية من الملاذات الآمنة".

وحضر أعمال الجلسة الختامية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفرنسوا أولاند رئيس جمهورية فرنسا، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وعبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وفخامة أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان، وإبراهيم بوبكر كاتيا رئيس جمهورية مالي، وأيرينا بوكوفا المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو".

كما حضر الجلسة الختامية رؤساء وفود الدول المشاركة وهم معالي فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، ومعالي محمد عبدالله جون رئيس وزراء جمهورية السنغال، ومعالي دينيس زفيزديتش رئيس وزراء البوسنة والهرسك، ومعالي أليكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان، ومعالي هايلي مريام رئيس وزراء أثيوبيا، والأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة نجل ملك البحرين، والشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني ممثل أمير قطر، ومعالي يوسف بن علوي وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، ومعالي حكيم بن شماس رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية، والأمير آغا خان رئيس الطائفة الإسماعيلية.

وركزت الجلسة الختامية للمؤتمر الذي يعقد في إطار مبادرة الشراكة الدولية التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة الرئيس فرانسوا أولاند رئيس الجمهورية الفرنسية على الأهداف والمخرجات المقترحة من وراء هذه المبادرة.

واختتم المؤتمر أعماله بتبني "ميثاق أبوظبي" الذي سيكون بمثابة إقرار بالتزام جميع الأطراف الحاضرة والموقعة على الميثاق بتقديم دعمهم فيما يخص حماية التراث الثقافي المهدد بالخطر في المناطق الجغرافية التي تشهد صراعات مدمرة وإنشاء صندوق مالي لهذا الغرض وشبكة من الملاذات الآمنة.