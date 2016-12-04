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خادم الحرمين ينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة

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خادم الحرمين ينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة خادم الحرمين ينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة

مغادرة نائب خادم الحرمين إلى الرياض وفي وداعه سمو ولي ولي العهد

صدر أمس أمر ملكي بإنابة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غياب خادم الحرمين الشريفين عن المملكة.

ووصل بحفظ الله ورعايته نائب خادم الحرمين الشريفين إلى الرياض أمس قادماً من المنطقة الشرقية.

وكان الأمير محمد بن نايف قد غادر المنطقة الشرقية في وقت سابق أمس، حيث كان في وداعه في مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي في الظهران، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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